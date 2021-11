Köln vor 44 Minuten

Bedrohungslage an Kölner Kita - Mann stellt sich der Polizei

Aufregung in einer Kita in Köln: Ein Mann geht in das Gebäude und droht, es in die Luft zu jagen. Die Polizei verhandelt mit dem Unbekannten und nimmt ihn schließlich fest.