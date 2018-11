Offenbach vor 1 Stunde

Zwei Grad wärmer als im jahrelangen Durchschnitt: Wärmstes Jahr in Deutschland seit Beginn der Aufzeichnungen

Mehr als zwei Grad wärmer als im jahrelangen Durchschnitt ist es in diesem Jahr bisher in Deutschland. Noch nie seit 1881 war der Abstand zu den langjährig ermittelten Werten größer. Und auch in den nächsten Tagen ist kein Kälteeinbruch in Sicht.