Wuppertal vor 38 Minuten

Wohnhaus explodiert in Wuppertal - Mindestens fünf Verletzte

Eine gewaltige Explosion sprengt ein Wohnhaus in Wuppertal in die Luft. Fünf Menschen können verletzt aus dem brennenden Gebäude gerettet werden. Am Morgen stürzt ein Teil komplett ein. Helfer schicken Suchhunde in die Trümmer.