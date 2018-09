Berlin vor 46 Minuten

Wieder Razzia gegen Clan-Mitglied in Berlin

Mit 30 Einsatzkräften rückt die Polizei im Berliner Stadtteil Neukölln an - erneut im Fokus: kriminelle Clan-Mitglieder. In den vergangenen Wochen häufen sich solche Razzien in der Hauptstadt.