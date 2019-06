von dpa

Bei der Präsidentenwahl im autoritär regierten Kasachstan in Zentralasien sind bei Protesten Hunderte Menschen festgenommen worden. Das Innenministerium nannte am Sonntagabend die Zahl von etwa 500 Festgenommenen, wie die Staatsagentur Kazinform meldete.

Nicht genehmigte Kundgebungen habe es in der Hauptstadt Nur-Sultan (früher Astana) und in Almaty gegeben. Die Demonstranten hätten versucht, die Lage am Wahltag zu destabilisieren. Genaue Zahlen zu den Teilnehmern der Proteste wurden zunächst nicht genannt. Am Nachmittag war von mehreren Tausend die Rede.

Im Kurznachrichtendienst Twitter wurden Bilder und Videos verbreitet, auf denen zu sehen war, wie die Polizei gegen Demonstranten vorgeht. Zu sehen ist ein massives Polizeiaufgebot und wie sich Menschen gegen ihre Festnahme wehren.

Die Wahllokale in der ölreichen Ex-Sowjetrepublik schlossen am Abend Ortszeit. Mit ersten Prognosen wurde im Laufe des Abends gerechnet. Mit der Abstimmung wollte sich der Übergangspräsident Kassym-Schomart Tokajew offiziell in seinem Amt bestätigen lassen. Der 66-Jährige hatte im März die Nachfolge von Nursultan Nasarbajew angetreten, der nach fast 30 Jahren an der Macht überraschend sein Amt niedergelegt hatte. Tokajew gilt als Vertrauter Nasarbajews.

Der Zentralen Wahlkommission zufolge hatten bis zum Nachmittag fast 52 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt. Es gab immer wieder Berichte, dass das Internet nicht funktionierte. Vor der Wahl wurden bereits zeitweise soziale Medien blockiert.

Die fast zwölf Millionen Wähler in der Steppenrepublik können unter insgesamt sieben Bewerbern entscheiden. «Man kann das kaum eine Wahl nennen», sagte Asien-Experte Dijar Autal von der amerikanischen Eliteuniversität Harvard der Deutschen Presse-Agentur. Die wenigen Kandidaten stammten von politischen Parteien, die von der Regierung kontrolliert würden. «Unter Tokajew wird das Land wahrscheinlich genauso autoritär bleiben wie unter Nasarbajew.»

Tokajew kündigte bereits an, den Kurs seines Vorgängers fortzusetzen. Nasarbajew hatte wenige Wochen vor seinem Rücktritt die Regierung entlassen und sie für wirtschaftliche und soziale Probleme in dem zwischen Russland und China gelegenen Land verantwortlich gemacht. Er versprach Reformen, um die Lebensqualität der Menschen zu verbessern.

Kasachstan ist auch einer der größten Uranproduzenten der Welt. Für den Standort Deutschland sind vor allem die in der High-Tech-Industrie genutzten Seltenen Erden von Interesse.