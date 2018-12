Erst liefert er sich einen Schusswechsel mit Soldaten, dann fährt er sogar mit einem Taxi davon und ist seither der meistgesuchte Mann Frankreichs. Die Polizei jagt weiterhin den Attentäter von Straßburg.

Zeugin wollte den Mann an der Schweizer Grenze gesehen haben

Bei der Fahndung kam es nun in der Schweiz nahe der deutschen Grenze zu einem Polizeieinsatz, aber die Kantonspolizei Aargau gab schnell Entwarnung. Eine Reisende habe am Donnerstagmorgen bei Rheinfelden den Verdacht geäußert, der Gesuchte sei in ihrem Zug, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Die Polizei habe den Mann an der nächsten Haltestelle in Frick rund zehn Kilometer südlich von Bad Säckingen in Baden-Württemberg aus dem Zug geholt und eingehend überprüft. Sie habe schnell festgestellt, dass es sich bei dem Mann nicht um den Verdächtigen handelte. Solche Einsätze nach Hinweisen von Passanten oder Passagieren gebe es alle Tage, sagte der Sprecher.

Spektakuläre Flucht vor der Polizei nach tödlichem Anschlag

Der gesuchte Attentäter hatte am Dienstagabend das Feuer in der Straßburger Innenstadt eröffnet. Dabei wurden zwei Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt. Die Polizei fahndet nach dem polizeibekannten Gefährder Chérif Chekatt, der nach seiner Tat fliehen konnte.

Der polizeibekannte Gefährder Chérif C. war am Dienstagabend auf der Flucht vor der Polizei von Soldaten verletzt worden und schließlich spurlos verschwunden. „Der Terrorismus hat erneut unser Gebiet getroffen“, sagte der Pariser Antiterror-Staatsanwalt Rémy Heitz. Zeugen hätten den Angreifer „Allahu Akbar“ (Allah ist groß) rufen hören. Der Täter entkam mit einem Taxi, ließ sich vom Taxifahrer etwa zehn Minuten chauffieren und stieg dann aus, berichtete Heitz.

Der Mann hatte am Dienstagabend mitten in der Weihnachtssaison das Feuer in der Straßburger Innenstadt eröffnet. Zwei Menschen wurden getötet, ein Opfer sei hirntot, zwölf weitere Menschen wurden verletzt, sagte Heitz.

Die französische Polizei veröffentlichte ein Fahndungsfoto des Attentäters samt Täterbeschreibung. Auch süddeutsche Bundespolizei-Stationen, das Bundeskriminalamt und die Schweizer Bundespolizei verbreiteten am Mittwochabend auf Twitter den Aufruf der Police National. Die Polizei sucht Zeugen.

In dem Aufruf heißt es: „Der Mann ist gefährlich, bitte nicht selbst eingreifen“. Der Gesuchte sei 29 Jahre alt, 1,80 Meter groß, habe kurze Haare, sei vielleicht Bartträger und habe eine Narbe auf der Stirn. Der mehrfach vorbestrafte Angreifer soll sich im Gefängnis radikalisiert haben. Der gebürtige Straßburger mit nordafrikanischen Wurzeln saß wegen schweren Diebstahls auch in Deutschland in Haft.

Deutsche Sicherheitsbehörden suchen mit nach dem Täter und fahnden auch nach dessen Bruder Sami C. (34). Beide werden in Frankreich als radikalisiert eingestuft und dem Straßburger Islamistenmilieu zugerechnet. In Deutschland tauchen die beiden Namen allerdings nicht in der Datei für islamistische Gefährder auf.

Die Bundespolizei Baden-Württemberg twitterte am Abend: „Unsere Einsatzmaßnahmen nach der Attacke in #Straßburg werden auch über die Nacht andauern.“ Das Innenministerium in Paris schloss nicht aus, dass der Täter nach Deutschland geflüchtet sein könnte. Die Schweizer Bundespolizei schrieb per Twitter, die nördliche Grenze werde stärker kontrolliert.

RBB-Inforadio berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise, der Mann sei unmittelbar vor der Tat aus Deutschland angerufen worden.

Er habe den Anruf jedoch nicht angenommen. Unklar sei, wer ihn angerufen habe und warum. Dieser Frage gehen deutsche Ermittler nun intensiv nach, wie der Sender weiter berichtete.

Unklar ist, ob der Angreifer sich noch in der Elsass-Metropole aufhält. Daher bleibt auch der Weihnachtsmarkt am Donnerstag noch geschlossen. Der örtliche Präfekt habe festgestellt, dass die Sicherheitsbedingungen bisher nicht erfüllt seien, denn der Tatverdächtige sei noch nicht gefasst. Das sagte Straßburgs Bürgermeister Roland Ries im Nachrichtensender BFMTV.

Das kulturelle Leben mit Konzerten und anderen Veranstaltungen solle - soweit wie möglich - wieder anlaufen. Der Weihnachtsmarkt, eine bekannte Touristenattraktion, war bereits am Mittwoch geschlossen.

Rund 1300 weitere Soldaten sollen nun mithelfen

Die französische Regierung verstärkt außerdem die Soldaten im Anti-Terror-Einsatz - rund 1300 weitere Soldaten sollen sich in den kommenden Tagen der sogenannten Operation Sentinelle (Wache) anschließen, wie Premierminister Édouard Philippe am Mittwochabend ankündigte.

Dabei handelt es sich um eine Einsatztruppe, die nach dem islamistischen Anschlag auf das Satiremagazin „Charlie Hebdo“ im Januar 2015 ihre Arbeit aufnahm.

Der deutsche Terrorismusexperte Peter Neumann warnte vor der Gefahr weiterer Anschläge auch in anderen Ländern. „Auf einen Anschlag folgt oft ein ähnlicher Anschlag. Das liegt daran, dass eine Tat andere dschihadistische Trittbrettfahrer inspiriert“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Donnerstag).

Die Spur des Mannes führt auch in unsere Region

Der 29-Jährige saß nach Angaben von Innenminister Thomas Strobl bis Anfang 2017 im Südwesten im Gefängnis.

Chérif C. war vom Amtsgericht Singen wegen zweier Einbrüche zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Einen Teil der Strafe saß er ab, dann wurde er nach Frankreich abgeschoben.

Weitere Bezüge zu Baden-Württemberg und Deutschland gebe es nach derzeitigem Stand aber nicht, sagte Strobl. Einen deutschen Wohnsitz außerhalb der Gefängnisse in Konstanz und Freiburg habe der Mann nie gehabt.

Verdächtiger beging wohl auch einen Einbruch in Engen

Das Amtsgericht Singen hatte den Mann Mitte 2016 zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt, weil er in eine Zahnarztpraxis in Mainz und eine Apotheke in Engen eingebrochen war.

Wie aus dem entsprechenden Urteil des Amtsgerichts Singen außerdem hervorgeht, wurde er unter anderem schon 2008 in Frankreich und 2013 in der Schweiz jeweils wegen mehrerer Einbrüche zu Gefängnisstrafen verurteilt. Alle Taten hat er zugegeben.

Wie dem Urteil zu entnehmen ist, wuchs der mutmaßliche Täter zusammen mit sechs Geschwistern im Elternhaus in Straßburg auf und hat einen dem Hauptschulabschluss vergleichbaren Abschluss, aber keine Ausbildung gemacht.

Nach der Schule habe er bei der Gemeinde gearbeitet, seit 2011 sei er arbeitslos gewesen und nach eigener Aussage viel gereist. Schon vor seiner Verurteilung in Singen habe er insgesamt vier Jahre in Gefängnissen verbracht, heißt es in dem Urteil.

Verstärkte Grenzkontrollen gehen weiter

Die Kontrollen an den Grenzübergängen von Deutschland nach Frankreich gehen auch am Donnerstag weiter. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Donnerstagmorgen sagte, sei die Polizei in Baden-Württemberg landesweit im Einsatz. Besonderes streng werde weiter am Grenzübergang Kehl-Straßburgkontrolliert. Mit Beginn des Berufsverkehrs sei mit längeren Verzögerungen zu rechnen. Neben dem Straßenverkehr werde auch der öffentliche Nahverkehr überprüft. „Wir kontrollieren alle grenzübergreifenden Zugverbindungen und den Tramverkehr“, sagte die Sprecherin. Zwischen Straßburg und Kehl wird auch verstärkt die Fußgänger- und Radfahrerbrücke Passerelle des Deux Rives kontrolliert.

Keine stärkeren Kontrollen an der Grenze zur Schweiz

Am Grenzübergang Konstanz ist derweil nicht mit verstärkten Grenzkontrollen zu rechnen, wie die Bundespolizeidirektion Stuttgart mitteilte. Man konzentriere sich im Augenblick auf die deutsch-französischen Grenzübergänge, wo insbesondere in Kehl bei Straßburg die Europabrücke und die Straßen intensiv kontrolliert würden.

Bei neuen Erkenntnissen sei es aber möglich, dass auch an der Grenze zur Schweiz und an den Flughäfen der Region die Personenkontrollen verschärft werden.

Das, so hieß es, hänge jedoch vom Verlauf der Fahndung durch die französische Polizei ab.

Französische Polizei richtet Bürgertelefon zu Straßburg ein

Die französische Polizei hat ein Bürgertelefon eingerichtet. Bei Fragen zur Situation in der elsässischen Stadt solle man die Nummer 0811 00 06 67 wählen, teilte die Polizei des Départements Bas-Rhin am Dienstagabend auch auf Deutsch bei Twitter mit.

Das Auswärtige Amt hat seine Reisehinweise für Frankreich ergänzt. Reisende würden gebeten, „besonders vorsichtig zu sein und den Anweisungen von Sicherheitskräften unbedingt Folge zu leisten“, erklärte das Auswärtige Amt.

Es ist nicht das erste Mal, dass der berühmte Straßburger Weihnachtsmarkt mit jährlich rund zwei Millionen Besuchern zur Zielscheibe wurde: Bereits im Dezember 2000 hatten Islamisten ihn ins Visier genommen. Sie wollten mit einem zum Sprengsatz umgebauten Schnellkochtopf ein Blutbad anrichten. Der von Deutschland aus vorbereitete Anschlag der sogenannten Frankfurter Zelle wurde aber knapp vereitelt. Vier Männer wurden später in Frankfurt am Main zu Haftstrafen von zehn bis zwölf Jahren verurteilt.

(dpa/sk/AFP)