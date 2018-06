Washington vor 39 Minuten

Trump will Trennung von Einwanderer-Familien beenden

Schadensbegrenzung vor den wichtigen Kongresswahlen im Herbst? Die Trennung von Flüchtlingsfamilien in den USA hat in vielen Teilen der Welt Entsetzen ausgelöst. Präsident Trump ist offenbar der Negativschlagzeilen überdrüssig. Er will jetzt per Präsidentendekret seine eigene Politik beenden.