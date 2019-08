Biarritz vor 10 Minuten

Trump: Iranischer Besuch bei G7 war abgesprochen

Am Sonntag taucht völlig überraschend der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif beim G7-Treffen in Biarritz auf - auf Einladung von Emmanuel Macron. Donald Trump allderdings will vorab informiert gewesen sein.