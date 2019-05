Offenbach vor 46 Minuten

Tödlicher Schuss auf 44-Jährige in Auto: Täter auf Flucht

Nach dem tödlichen Schuss auf eine in einem Auto sitzende 44-Jährige in Offenbach ist der mutmaßliche Täter weiter auf der Flucht. Es hätten sich bislang keine neuen Erkenntnisse in dem Fall ergeben, sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Offenbach.