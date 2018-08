Chemnitz vor 13 Minuten

Tödliche Messerattacke nach Stadtfest in Chemnitz

Mehrere Männer geraten in der Innenstadt von Chemnitz in der Nacht zu Sonntag nach dem Stadtfest in Streit. Am Ende ist ein 35-jähriger Mann tot, zwei weitere Männer sind verletzt. Die Ursache für den Streit ist noch unklar. Die Polizei nimmt zwei Männer vorläufig fest.