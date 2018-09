Erfurt vor 1 Stunde

Thüringen macht Weltkindertag zum gesetzlichen Feiertag

Der Weltkindertag soll vom kommenden Jahr an in Thüringen gesetzlicher Feiertag werden. Einen Gesetzentwurf, der den 20. September zum freien Tag macht, legten die Regierungsfraktionen Linke, SPD und Grüne heute im Landtag in Erfurt vor.