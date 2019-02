von dpa

Die britische Premierministerin Theresa May muss bei einer Abstimmungsrunde am frühen Donnerstagabend (ab 18 Uhr MEZ) mit einer Niederlage durch die Brexit-Hardliner in ihrer Partei rechnen.

Das Parlament in London stimmt über die nächsten Schritte beim EU-Austritt ab. Die Brexit-Hardliner drohen damit, die Beschlussvorlage durchfallen zu lassen, weil sie sich damit indirekt auch gegen einen EU-Austritt ohne Abkommen aussprechen müssten.

Großbritannien will die Staatengemeinschaft bereits am 29. März verlassen - also in rund sechs Wochen. Wann das Parlament erneut über den von May mit der EU ausgehandelten Vertrag abstimmen soll, der Mitte Januar im Unterhaus krachend gescheitert war, ist immer noch unklar.

Der von der Regierung für Donnerstag zur Abstimmung vorgelegte Text sieht vor, die Entscheidungen einer früheren Abstimmungsrunde Ende Januar zu bestätigen. Die Abgeordneten hatten May dabei ein Mandat zur Nachverhandlung des Brexit-Abkommens erteilt, aber auch einen No-Deal-Brexit abgelehnt.

May hatte sich zum Erstaunen Brüssels hinter die Forderung nach Nachverhandlungen gestellt und war damit auf Schmusekurs zu den Brexit-Hardlinern gegangen. Doch ausgerechnet zum Valentinstag scheinen die Flitterwochen beendet. Sollte Mays Beschlussvorlage abgelehnt werden, wäre ihre Glaubwürdigkeit beschädigt, doch noch eine Mehrheit im Parlament für ihren Brexit-Deal erreichen zu können.

Handelsminister Liam Fox mahnte die Abgeordneten in einem BBC-Interview, dass das Parlament kein «interner Debattierclub» sein dürfe. Gegen die Regierung zu stimmen, sei ein falsches Signal.

Der Präsident des Unterhauses, John Bercow, ließ drei Änderungsanträge zur Brexit-Abstimmungsrunde zu. Zwei Anträge der Oppositionsparteien haben so gut wie keine Chance, eine Mehrheit zu bekommen. Der dritte Antrag kommt von der Pro-EU-Rebellin Anna Soubry aus der regierenden Konservativen Partei. Er hat keine offizielle Unterstützung der Opposition und gilt daher auch als nicht aussichtsreich.

Eine Rebellion der EU-freundlichen Abgeordneten konnte May abwenden, indem sie bereits am Dienstag eine dritte Abstimmungsrunde für den 27. Februar in Aussicht stellte. Sie bat um mehr Zeit für die Nachverhandlungen mit der Europäischen Union. Brüssel lehnt bisher aber Änderungen am Brexit-Abkommen strikt ab.

Eine parteiübergreifende Gruppe von Abgeordneten plant, der Regierung die Kontrolle über den Austrittsprozess zu entreißen, sollte sich ein No-Deal-Brexit abzeichnen. Der Plan sieht vor, May zum Verschieben des EU-Austritts zu zwingen, falls sie bis Mitte nächsten Monats keinen Erfolg mit ihrem Austrittsabkommen hat. Ob sich die No-Deal-Gegner durchsetzen können, wird sich nun erst Ende Februar zeigen.

EU-Ratschef Donald Tusk appellierte an das Unterhaus, neue Ideen vorzulegen. «Keine Nachrichten sind nicht immer gute Nachrichten», erklärte Tusk auf Twitter. «Die EU 27 warten immer noch auf konkrete, realistische Vorschläge aus London, wie die Brexit-Blockade aufgebrochen werden kann.»

Kritiker wie Labour-Chef Jeremy Corbyn werfen May vor, mit aussichtslosen Nachverhandlungen Zeit zu schinden. Sie wolle das Parlament Ende März kurz vor dem EU-Austritt zu einer Friss-oder-stirb-Abstimmung über ein leicht verändertes Brexit-Paket zwingen, so der Vorwurf.