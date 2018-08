von dpa

Bei dem Staatsbesuch» der Bürger öffneten das Kanzleramt und die 14 Ministerien für die Besucher. Erwartet wurden bei der nunmehr 20. Auflage Zehntausende Besucher, im Vorjahr waren es laut Bundesregierung um die 120 000 gewesen.

Zum Programm unter dem Motto «Hallo, Politik» gehören 580 Angebote für die ganze Familie, darunter Führungen, Diskussionsrunden, Ausstellungen, Mitmachaktionen und Musik.

Zu den Höhepunkten gehört der inzwischen traditionelle Rundgang von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntagnachmittag durch ihren Amtssitz, das Bundeskanzleramt. Interessierte haben dabei die Möglichkeit, die Regierungschefin in ihrem direkten Arbeitsumfeld zu erleben, mit ihr ins Gespräch zu kommen oder Fotos zu machen. Auch andere Regierungsmitglieder sind in ihren Ministerien oder im Gebäude der Bundespressekonferenz hautnah zu erleben.

An beiden Tagen können die Gäste einen kostenlosen Shuttle-Service mit Bussen nutzen. An den Eingängen der beteiligten Häuser gibt es Sicherheitskontrollen. Besucher müssen einen Lichtbildausweis vorzeigen und sollten auf größere Gepäckstücke verzichten.

