von dpa

Solidarität mit den Opfern, Protest gegen Antisemitismus und Gewalt: Nach dem Terroranschlag von Halle setzen viele Menschen in Deutschland Zeichen gegen Rechtsextremismus.

Die Initiative «Unteilbar» hat für heute gemeinsam mit anderen Gruppen zu einer großen Demonstration in Berlin aufgerufen. Die Veranstalter erwarteten 10.000 Teilnehmer. Auf ihrer Facebook-Seite hieß es: «Wir stehen in dieser schweren Stunde solidarisch und unteilbar zusammen! Wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen.»

Ein schwer bewaffneter Rechtsextremist hatte am Mittwoch versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen, in der rund 50 Gläubige den jüdischen Feiertag Jom Kippur begingen. Als der Plan scheiterte, erschoss der Täter eine Passantin und einen Mann in einem Döner-Imbiss. Der 27 Jahre alte Rechtsextremist sitzt in Untersuchungshaft. Er hat antisemitische und rechtsextremistische Motive bestätigt.

Der Berliner Bischof Markus Dröge forderte härtere Maßnahmen gegen Rechtsextremismus. Es reiche nicht mehr, «nie wieder» zu rufen, erklärte Dröge zu dem Berliner Protestmarsch, an dem er selbst teilnehmen wollte. «Der Verfassungsschutz und die Sicherheitskräfte müssen wesentlich konsequenter gegen rechte Netzwerke und rechtspopulistische Funktionäre vorgehen, die erwiesenermaßen verfassungsfeindliche Thesen verbreiten.»

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer nannte den antisemitischen Anschlag von Halle «eine Schande» und «ein Alarmzeichen, das niemanden von uns kalt lassen darf». Es habe zuvor andere Alarmzeichen gegeben. «Aber das Problem ist, dass keines dieser Alarmzeichen anscheinend so angekommen ist, dass man erkennt: Rechtsradikalismus und der politische Arm des Rechtsradikalismus, die AfD, sind ein wirkliches Problem in Deutschland», sagte sie beim Deutschlandtag der Jungen Union (JU) in Saarbrücken. Die AfD nannte sie den «politischen Arm des Rechtsradikalismus».

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Unsere Gesellschaft kann nach den Morden von Halle nicht einfach weitermachen wie bisher. (...) An den Schulen und allen weiteren Bildungseinrichtungen muss nun verstärkt vermittelt werden, auf welchem geistigen und geschichtlichen Fundament unser Land steht und welche Verantwortung wir insbesondere für unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger haben.» Ihr Ministerium werde prüfen, wie laufende Projekte zur Demokratieförderung weiterentwickelt werden könnten.

Bereits am Samstag hatten mehrere tausend Menschen in verschiedenen Städten gegen Rechtsextremismus demonstriert. Der parteilose Oberbürgermeister von Halle, Bernd Wiegand, betonte den Zusammenhalt in seiner Stadt. Verhältnisse wie 2018 in Chemnitz werde es nicht geben, sagte er der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». «Natürlich standen wir zuerst unter Schock. Aber die Stadtgesellschaft steht zusammen. Sie zeigt Gesicht und wehrt sich gegen Vereinnahmung.» Die Solidarität mit den Opfern sei überwältigend. «Die Stadt zeigt, wie bunt und vielfältig sie ist.» Wiegand stellt sich an diesem Sonntag zur Wiederwahl.

In der sächsischen Stadt Chemnitz hatte es im August 2018 tagelang Demonstrationen gegeben, nachdem ein 35-Jähriger Deutscher erstochen worden war. Bei den Kundgebungen marschierten auch Rechtsextremisten mit, einige zeigten den Hitlergruß oder griffen Menschen an, bei denen sie eine ausländische Herkunft vermuteten. Wegen der Bluttat wurde inzwischen ein Syrer zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt, nach einem zweiten Verdächtigen aus dem Irak wird weltweit gesucht.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) forderte als Konsequenz aus dem Anschlag von Halle ein hartes Vorgehen: «Wir müssen dem Rechtsterrorismus so begegnen, wie wir auf den RAF-Terrorismus in den 70er Jahren reagiert haben: Mit einem knallharten, wehrhaft-demokratischen Rechtsstaat, der sich nichts gefallen lässt», sagte er der «Bild am Sonntag». Dazu müssten die Sicherheitsbehörden modernere Instrumente an die Hand und Zugriffsrechte auf die Kommunikation von Terroristen im Internet bekommen.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht forderte: «Antisemitische Straftaten müssen mit aller Konsequenz verfolgt werden.» Die Strafgesetze seien vorhanden, sie müssten aber auch konsequent angewandt werden, sagte die SPD-Politikerin der «Welt am Sonntag». Als Vorbild nannte Lambrecht die bayerische Staatsanwaltschaft. Sie habe sich «auf die Fahne geschrieben, dass es bei antisemitischen Straftaten grundsätzlich keine Verfahrenseinstellungen wegen Geringfügigkeit oder geringer Schuld gibt.»