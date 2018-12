Die Spur des mutmaßlichen Attentäters von Straßburg führt auch nach Baden-Württemberg. Der 29-Jährige, der wegen des Anschlags vom Dienstagabend noch immer gesucht wird, saß nach Angaben von Innenminister Thomas Strobl bis Anfang 2017 im Südwesten im Gefängnis.

Chérif C. war vom Amtsgericht Singen wegen zweier Einbrüche zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Einen Teil der Strafe saß er ab, dann wurde er nach Frankreich abgeschoben.

Weitere Bezüge zu Baden-Württemberg und Deutschland gebe es nach derzeitigem Stand aber nicht, sagte Strobl. Einen deutschen Wohnsitz außerhalb der Gefängnisse in Konstanz und Freiburg habe der Mann nie gehabt.

Verdächtiger beging wohl auch einen Einbruch in Engen

Das Amtsgericht Singen hatte den Mann Mitte 2016 zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt, weil er in eine Zahnarztpraxis in Mainz und eine Apotheke in Engen eingebrochen war.

Wie aus dem entsprechenden Urteil des Amtsgerichts Singen außerdem hervorgeht, wurde er unter anderem schon 2008 in Frankreich und 2013 in der Schweiz jeweils wegen mehrerer Einbrüche zu Gefängnisstrafen verurteilt. Alle Taten hat er zugegeben.

Wie dem Urteil zu entnehmen ist, wuchs der mutmaßliche Täter zusammen mit sechs Geschwistern im Elternhaus in Straßburg auf und hat einen dem Hauptschulabschluss vergleichbaren Abschluss, aber keine Ausbildung gemacht.

Nach der Schule habe er bei der Gemeinde gearbeitet, seit 2011 sei er arbeitslos gewesen und nach eigener Aussage viel gereist. Schon vor seiner Verurteilung in Singen habe er insgesamt vier Jahre in Gefängnissen verbracht, heißt es in dem Urteil.

Fahndung auch nach Bruder

Der Attentäter - mutmaßlich der gesuchte 29-Jährige mit nordafrikanischen Wurzeln - hatte in der Nähe des Straßburger Weihnachtsmarktes am Dienstagabend um sich geschossen. Zwei Menschen seien getötet worden, ein Opfer sei hirntot, zwölf Menschen seien verletzt worden, sagte der Pariser Antiterror-Staatsanwalt Rémi Heitz am Mittwoch in Straßburg.

Soldaten sichern nach dem Angriff den Straßburger Weihnachtsmarkt. | Bild: Ye Pingfan/XinHua

Deutsche Sicherheitsbehörden suchen mit nach dem Täter und fahnden auch nach dessen Bruder Sami C. (34). Beide werden in Frankreich als radikalisiert eingestuft und dem Straßburger Islamistenmilieu zugerechnet. In Deutschland tauchen die beiden Namen allerdings nicht in der Datei für islamistische Gefährder auf.

Sicherheitsmaßnahmen entlang der deutsch-französischen Grenze vercshärft

Die Sicherheitsmaßnahmen entlang der deutsch-französischen Grenze wurden nach dem Anschlag verschärft. Schwer bewaffnete Polizisten kontrollierten am Mittwoch Autos und Lastwagen an den Grenzübergängen, auch Radfahrer, Passanten und die Fahrgäste in der Tram zwischen Straßburg und der Nachbarstadt Kehl auf baden-württembergischer Seite wurden überprüft.

Spezialkräfte der Polizei - SEK und MEK - waren in Alarmbereitschaft. Zwar sei die Stadt direkt nach der Tat abgeriegelt worden, betonte die französische Regierung. Dass der Gesuchte über die Grenze geflohen ist, könne aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

„Über unser gemeinsames Zentrum in Kehl sind wir in engstem Austausch“, sagte Innenminister Strobl. „Noch in der Nacht sind bei den regionalen Polizeipräsidien in Abstimmung mit dem Landeskriminalamt spezifische Fahndungs- und Überwachungsmaßnahmen angelaufen.“

Keine stärkeren Kontrollen an der Grenze zur Schweiz

Am Grenzübergang Konstanz ist derweil nicht mit verstärkten Grenzkontrollen zu rechnen, wie die Bundespolizeidirektion Stuttgart mitteilte. Man konzentriere sich im Augenblick auf die deutsch-französischen Grenzübergänge, wo insbesondere in Kehl bei Straßburg die Europabrücke und die Straßen intensiv kontrolliert würden.

Bei neuen Erkenntnissen sei es aber möglich, dass auch an der Grenze zur Schweiz und an den Flughäfen der Region die Personenkontrollen verschärft werden.

Das, so hieß es, hänge jedoch vom Verlauf der Fahndung durch die französische Polizei ab.

Französische Polizei richtet Bürgertelefon zu Straßburg ein

Die französische Polizei hat ein Bürgertelefon eingerichtet. Bei Fragen zur Situation in der elsässischen Stadt solle man die Nummer 0811 00 06 67 wählen, teilte die Polizei des Départements Bas-Rhin am Dienstagabend auch auf Deutsch bei Twitter mit.

Das Auswärtige Amt hat seine Reisehinweise für Frankreich ergänzt. Reisende würden gebeten, „besonders vorsichtig zu sein und den Anweisungen von Sicherheitskräften unbedingt Folge zu leisten“, erklärte das Auswärtige Amt.

Es ist nicht das erste Mal, dass der berühmte Straßburger Weihnachtsmarkt mit jährlich rund zwei Millionen Besuchern zur Zielscheibe wurde: Bereits im Dezember 2000 hatten Islamisten ihn ins Visier genommen. Sie wollten mit einem zum Sprengsatz umgebauten Schnellkochtopf ein Blutbad anrichten. Der von Deutschland aus vorbereitete Anschlag der sogenannten Frankfurter Zelle wurde aber knapp vereitelt. Vier Männer wurden später in Frankfurt am Main zu Haftstrafen von zehn bis zwölf Jahren verurteilt.

