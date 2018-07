von dpa

Zentrale Fragen: Wie stark ist Antisemitismus im Internet verbreitet - und welche Folgen hat Judenhass im Netz für die Gesellschaft? Am heutigen Mittwoch (10.30 Uhr) stellen die Forscher die Ergebnisse vor. Die Linguistik-Professorin Monika Schwarz-Friesel hat die Langzeitstudie geleitet.

Die Forschung baut auf dem Projekt «Aktueller Antisemitismus in Deutschland» auf. Dort hatten Wissenschaftler Briefe und E-Mails an den Zentralrat der Juden und die Israelische Botschaft in Berlin untersucht.

