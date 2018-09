Frankfurt/Main vor 43 Minuten

Straßenbahn soll testweise Pakete ausliefern

Die Frankfurter Verkehrsgesellschaft VGF präsentiert am Vormittag ein Pilotprojekt zur umweltfreundlichen Paketauslieferung via Straßenbahn. Die sogenannte Logistiktram wird am Vormittag vom VGF-Betriebshof im Gutleutviertel zu einer Testfahrt in Richtung Frankfurter Messe aufbrechen.