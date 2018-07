Chad fällt aus dem Rahmen Warum ein junger Amerikaner als Au-Pair arbeitet

Für Chad Heetland ist der Hegau in knapp einem Jahr als Au-Pair zur zweiten Heimat geworden. Dem SÜDKURIER erzählt er, was ihn an seinem Auslandsaufenthalt besonders gefällt und warum sein Heimatstaat Minnesota eine spezielle Verbindung zu Deutschland hat.