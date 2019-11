von dpa

Man sei weiter der Auffassung, dass das allgemeine Risiko einer Ansteckung des dänischen Schweinebestands mit ASP sehr gering sei, teilte die dänische Lebensmittelbehörde Fødevarestyrelsen nach den ersten Nachweisen in Polen mit.

Jäger, Lastwagenfahrer und andere Menschen, die sich in Ausbruchsgegenden aufhielten, seien aufgefordert, den Ratschlägen zum Schutz vor einer Einschleppung der Tierseuche zu folgen, so die Behörde. So sollten kein Schweinefleisch und keine Produkte daraus aus EU-Ländern mitgenommen werden, in denen die Afrikanische Schweinepest kursiere.

Die Dänen versuchen mit verschiedenen Maßnahmen, ihr Land und ihre wichtige Schweinezucht frei von ASP zu halten. Dazu zählt der umstrittene Wildschweinzaun an der Grenze zu Deutschland, der kurz vor seiner Fertigstellung steht.