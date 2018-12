Wiesbaden vor 1 Stunde

Schwarz-Grün in Hessen stockt Polizei auf

CDU und Grüne in Hessen wollen in den kommenden fünf Jahren 1000 neue Stellen für die Polizei schaffen. Das sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) an diesem Donnerstag bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages in Wiesbaden.