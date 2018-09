Berlin vor 1 Stunde

Schnellere Arzttermine: Verbraucherschützer begrüßen Bemühen

Wenn Ärzte erst in mehreren Wochen Zeit für sie haben, ärgert das viele gesetzlich Versicherte - vor allem bei Fachärzten dauert es oft lang. Der Minister will daher nun an mehreren Stellschrauben drehen.