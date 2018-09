Familie Zwei Paare erklären, warum sie gerne Pflegeeltern sind

In Pflegefamilien können Kinder in einem geschützten Umfeld aufwachsen. 100 Pflegefamilien gibt es im Kreis Waldshut – und es sollen mehr werden. Familie Kratzer aus Waldshut und Familie Hagemann aus Laufenburg geben einen Einblick und schildern, auf was man sich als Pflegeeltern einstellen muss.