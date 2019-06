von dpa

Im Sudan sind Sicherheitskräfte laut Opposition und Ärzten gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen. Mindestens neun Menschen seien dabei getötet worden, teilte ein Verband sudanesischer Ärzte am Montag auf Facebook mit.

Das Oppositionsbündnis Deklaration für Freiheit und Wandel sprach von mindestens 13 Toten. Es werde versucht, mit Gewalt die seit Wochen andauernde Sitzblockade im Zentrum Khartums aufzulösen, twitterte das Gewerkschaftsbündnis SPA, die Organisatoren der anhaltenden Massenproteste im Sudan. Die Demonstranten seien einem «blutigen Massaker» ausgesetzt.

Das Gewerkschaftsbündnis rief die Menschen dazu auf, auf die Straßen zu gehen und friedlich zu demonstrieren, um den militärischen Übergangsrat zu stürzen. Ein Sprecher des Rats bestritt derweil, dass man versucht habe, die Sitzblockade gewaltsam aufzulösen.

Nach drei Jahrzehnten an der Macht war Sudans Präsident Omar al-Baschir im April von den Streitkräften gestürzt worden. Dem Putsch waren monatelange Massenproteste vorausgegangen. Seitdem ringen das Militär und die Opposition um die Bildung einer Übergangsregierung. Die Verhandlungen waren kürzlich zusammengebrochen, da sich beide Seiten nicht darauf einigen konnten, wer die Regierung leiten sollte. Die Sitzblockade in Khartum, die maßgeblich zum Sturz Al-Baschirs beigetragen hatte, wurde auch nach dem Putsch weiter fortgeführt.

Bilder des arabischen Nachrichtensenders Al-Dschasira zeigten, wie etliche Menschen durch die Straßen liefen und in Deckung gingen. Einige Menschen zündeten Reifen an, Rauchschwaden waren über den Häuserdächern zu sehen. Die Bilder kamen Al-Dschasira zufolge von Aktivisten und Augenzeugen, da der Sender selber seit vergangener Woche nicht mehr aus dem Sudan berichten darf. Einige Videos zeigten auch, wie Sicherheitskräfte auf Demonstranten einschlugen.

Die Bundesregierung verurteilte das gewaltsame Vorgehen gegen das Protestlager. «Diese Gewalt ist nicht zu rechtfertigen und muss sofort aufhören», sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. Die gewaltsame Räumung des Protestgeländes gefährde in erheblichem Maße den Prozess der Übergabe der Regierungsgewalt an eine zivil geführte Regierung. «Wir rufen die Verhandlungspartner dazu auf, Eskalationen zu vermeiden und an den Verhandlungstisch zurückzukehren», zitierte der Sprecher aus der Erklärung.

Der Demonstrant Ahmed Hamdan sagte, am Montagmorgen seien Polizisten und Mitglieder der Schnellen Einsatztruppen (RSF) - einer berüchtigten Einheit, die mit dem Militär in Verbindung steht - gegen die Demonstranten vorgegangen. Sie hätten die Sitzblockade umzingelt und mit Tränengas und scharfer Munition geschossen, sagte er.

Auf dem zentralen Platz seien etliche Verwundete, die noch nicht abtransportiert werden konnten, teilte der Ärzteverband mit. Dieser bat Organisationen wie das Rote Kreuz und Ärzte ohne Grenzen um Hilfe. Zudem würden Sicherheitskräfte in einem Krankenhaus in Khartum mit scharfer Munition schießen, hieß es.

Der militärische Übergangsrat bestritt einem Medienbericht zufolge, dass er die Sitzblockade in Khartum auflösen wollte. Man habe es nicht auf die Sitzblockade abgesehen und man habe sie nicht mit Gewalt aufgelöst, sagte ein Sprecher des Rats dem Sender Sky News Arabia. Sicherheitskräfte seien lediglich gegen ein Gebiet in der Nähe der Sitzblockade vorgegangen. Dieses Gebiet sei eine Brutstätte von Korruption und Kriminalität und stelle eine Gefahr für die Sicherheit der Menschen dar. Diejenigen, die zur Sitzblockade zurückkehren wollten, könnten dies tun, sagte er.

Die US-Botschaft im Sudan machte den militärischen Übergangsrat für die Gewalt verantwortlich. Der Rat könne die Menschen Sudans nicht verantwortungsvoll führen, twitterte die Botschaft. Die Angriffe der Sicherheitskräfte auf Demonstranten müssten sofort aufhören. Auch der britische Botschafter Irfan Siddiq zeigte sich «extrem besorgt» über die zu hörenden Schüsse und die Berichte, dass Sicherheitskräfte Demonstranten angreifen würden.

Jüngst hatte der militärische Übergangsrat die Sitzblockade als Gefahr für die Demonstranten und das Land bezeichnet und angekündigt, gegen illegale Handlungen dort vorzugehen. Zudem wurde das Büro des arabischen Nachrichtensenders Al-Dschasira in Khartum nach eigenen Angaben von den Behörden geschlossen und den Reportern des Senders verboten worden, aus dem Land zu berichten.