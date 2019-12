Rom vor 1 Stunde

«Ocean Viking» erreicht Tarent mit 159 Migranten an Bord

Das Rettungsschiff «Ocean Viking» mit 159 Migranten an Bord hat am Montagabend den süditalienischen Hafen Tarent (Taranto) erreicht. Das teilte die Hilfsorganisation SOS Méditerranée am Dienstagmorgen mit.