Nach der Attacke auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt mit drei Toten und 13 Verletzten suchen die Behörden fieberhaft nach dem flüchtigen Täter. An der Fahndung sind laut des französischen Fernsehsenders "France Info" 670 Sicherheitskräfte beteiligt. Außerdem rief die Regierung die höchste Terrorwarnstufe aus. Der Täter rief laut Zeugen "Allahu Akbar", wie ein Staatsanwalt erklärte.

Medienberichten zufolge soll es sich bei der Tatwaffe um ein automatisches Gewehr handeln. Auch mit einem Messer griff der Täter Menschen an. Nur Stunden vor den Schüssen waren zudem wohl bei einer Durchsuchung seiner Wohnung am Dienstagmorgen Granaten gefunden worden.

Der Täter sei vor seiner Flucht von Soldaten verletzt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft entkam er mit einem gestohlenen Taxi. Mehr als 600 Einsatzkräfte und mehrere Hubschrauber seien an der Fahndung beteiligt, hieß es.

Attentäter wohl mit seinem Bruder auf der Flucht

Die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass der mutmaßliche Attentäter von Straßburg zusammen mit seinem 34 Jahre alten Bruder auf der Flucht ist. Beide gelten demnach als islamistisch radikalisiert. Nach dem Anschlag haben Ermittler vier Menschen aus dem Umfeld des 29 Jahre alten Tatverdächtigen in Gewahrsam genommen.

Diese Karte zeigt die verschiedenen Tatorte in der Innenstadt:

Tatverdächtiger wegen schweren Diebstahls in Singen verurteilt

Der mutmaßliche Angreifer ist ein französischer Staatsbürger mit nordafrikanischen Wurzeln. Der 29-Jährige wurde vom Amtsgericht Singen wegen schweren Diebstahls zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Er saß nach Angaben von Innenminister Thomas Strobl (CDU) bis Anfang 2017 im Südwesten in Konstanz und Freiburg im Gefängnis.

Einen Teil der Strafe saß er ab, dann wurde er nach Frankreich abgeschoben. Einen deutschen Wohnsitz außerhalb der Gefängnisse in Konstanz und Freiburg habe der Mann nie gehabt.

Verdächtiger beging wohl auch einen Einbruch in Engen

Der mutmaßliche Angreifer hat also bereits etliche Jahre im Gefängnis verbracht. Das Amtsgericht Singen hat den Mann Mitte 2016 zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt, weil er in eine Zahnarztpraxis in Mainz und eine Apotheke in Engen eingebrochen war.

Wie aus dem entsprechenden Urteil des Amtsgerichts Singen außerdem hervorgeht, wurde er unter anderem schon 2008 in Frankreich und 2013 in der Schweiz jeweils wegen mehrerer Einbrüche zu Gefängnisstrafen verurteilt. Alle Taten hat er zugegeben.

Wie dem Urteil zu entnehmen ist, wuchs der mutmaßliche Täter zusammen mit sechs Geschwistern im Elternhaus in Straßburg auf, hat einen dem Hauptschulabschluss vergleichbaren Abschluss, aber keine Ausbildung gemacht.

Nach der Schule habe er bei der Gemeinde gearbeitet, seit 2011 sei er arbeitslos gewesen und nach eigener Aussage viel gereist. Schon vor seiner Verurteilung in Singen habe er insgesamt vier Jahre in Gefängnissen verbracht, heißt es in dem Urteil.

Keine stärkeren Kontrollen an der Grenze zur Schweiz

Am Grenzübergang Konstanz ist derweil nicht mit verstärkten Grenzkontrollen zu rechnen, wie die Bundespolizeidirektion Stuttgart mitteilte. Man konzentriere sich im Augenblick auf die deutsch-französischen Grenzübergänge, wo insbesondere in Kehl bei Straßburg die Europabrücke und die Straßen intensiv kontrolliert würden.

Dort sei derzeit für den Grenzverkehr mit rund anderthalb Stunden Wartezeit zu rechnen. Bei neuen Erkenntnissen sei es aber möglich, dass auch an der Grenze zur Schweiz und an den Flughäfen der Region die Personenkontrollen verschärft werden.

Das, so hieß es, hänge jedoch vom Verlauf der Fahndung durch die französische Polizei ab.

So ist die Lage an der deutsch-französischen Grenze

Die Straßenbahn zwischen Kehl und Straßburg fährt an der Deutsch-Französischen Grenze in Kehl über eine Brücke, während daneben Polizisten Fußgänger und Radfahrer kontrollieren. | Bild: Christoph Schmidt (dpa)

Die Bundespolizei kontrolliert mehrere Grenzübergänge von Deutschland nach Frankreich. Wie ein Sprecher am Mittwochmorgen sagte, ist die Polizei in Kehl, Iffezheim, Breisach und Rheinau im Einsatz. Pendler von Deutschland nach Frankreich müssten sich auf Wartezeiten über 90 Minuten einstellen, hieß es weiter.

Wie lange die Kontrollen noch andauern, sei unklar. „Wir sind auf die Kollegen in Frankreich angewiesen. Solange die Lage nicht bereinigt ist, werden wir weiter kontrollieren“, sagte der Polizeisprecher.

Nicht nur der Straßenverkehr, sondern auch der öffentliche Nahverkehr werde überprüft. Dazu zählt auch die grenzüberschreitende Tram D. Diese war in der Nacht bereits komplett gesperrt worden, inzwischen fährt sie aber wieder. Laut Polizei wird auch die Fußgänger- und Radfahrerbrücke Passerelle des Deux Rives zwischen Kehl und Straßburg kontrolliert.

Ein Tourist aus Thailand getötet - keine Deutsche unter den Opfern

Unter den Opfern des Angriffs sind nach offiziellen Angaben keine Deutschen, das teilte das Krisenreaktionszentrum der Bundesregierung am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Ein Tourist aus Thailand ist bei dem Anschlah getötet worden. Das Außenministerium in Bangkok bestätigte am Mittwoch, dass es sich bei einem der Opfer um einen 45 Jahre alten Mann handelt, der zusammen mit seiner Frau zu einem Urlaub in Frankreich war. Das Paar war erst wenige Stunden zuvor eingetroffen. Die Frau blieb dem Ministerium zufolge unverletzt. Unter den Verletzten ist auch ein italienischer Radiojournalist.

Attentäter könnte nach Deutschland geflüchtet sein

Die französische Regierung schließt nicht aus, dass der Straßburger Attentäter nach Deutschland geflüchtet sein könnte. „Aber was ich sagen möchte, ist, dass natürlich sofort die Grenzschließung sichergestellt wurde und Straßburg (...) abgeriegelt wurde“, sagte der Staatssekretär im Innenministerium, Laurent Nuñez, am Mittwochmorgen dem Sender RTL. Dass der Täter dennoch ins benachbarte Deutschland geflohen sein könnte, könne aber nicht ausgeschlossen werden. Deutsche Polizisten kontrollieren an der Deutsch-Französischen Grenze in Kehl alle Fahrzeuge, die aus Straßburg heraus fahren. | Bild: Christoph Schmidt (dpa)

Brüder in Frankreich als radikalisiert eingestuft

Der Mann war in Deutschland nicht als islamistischer Gefährder bekannt. Es gebe keine Informationen, die ins islamistische Feld hineinführten, sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums am Mittwoch in Berlin. Bekannt sei allerdings, dass die betreffende Person das Recht auf Freizügigkeit innerhalb der EU aberkannt worden sei. Auf die Frage, warum der mutmaßliche Attentäter von Straßburg in Frankreich als Gefährder eingestuft war aber nicht in Deutschland, sagte Innenminister Horst Seehofer: „In Frankreich ist er geboren. Er ist französischer Staatsbürger nach den Informationen, die ich habe." Es mache einen Unterschied, ob jemand nur kurze Zeit oder ständig in einem Land gelebt habe und auch einer „ganz anderen Überprüfung und Beobachtung unterzogen wurde". Die Brüder würden in Frankreich als radikalisiert eingestuft und dem Straßburger Islamistenmilieu zugerechnet, sagte ein hochrangiger Sicherheitsexperte dem Berliner „Tagesspiegel" am Mittwoch.

Sicherheitskräfte haben den Straßburger Weihnachtsmarkt nach dem Angriff abgeriegelt. | Bild: aptn/AP

Obwohl Anti-Terror-Spezialisten die Ermittlungen im Fall des Anschlags in Straßburg übernommen haben, will sich das französische Innenministerium nicht auf ein terroristisches Motiv des Täters festlegen. Eine terroristischer Hintergrund sei im Moment noch nicht sicher, sagte der Staatssekretär im Innenministerium, Laurent Nuñez, am Mittwochmorgen dem Sender RTL.

Das Motiv für den Angriff könnte auch Rache gewesen sein, heißt es in Sicherheitskreisen. Möglicherweise habe der 29-Jährige auf den Versuch seiner Festnahme durch die Polizei in Straßburg spontan reagiert.

Französische Polizei richtet Bürgertelefon zu Straßburg ein

Die französische Polizei hat ein Bürgertelefon eingerichtet. Bei Fragen zur Situation in der elsässischen Stadt solle man die Nummer 0811 00 06 67 wählen, teilte die Polizei des Départements Bas-Rhin am Dienstagabend auch auf Deutsch bei Twitter mit.

Das Auswärtige Amt hat seine Reisehinweise für Frankreich ergänzt. Reisende würden gebeten, „besonders vorsichtig zu sein und den Anweisungen von Sicherheitskräften unbedingt Folge zu leisten“, erklärte das Auswärtige Amt.

Es ist nicht das erste Mal, dass der berühmte Straßburger Weihnachtsmarkt mit jährlich rund zwei Millionen Besuchern zur Zielscheibe wurde: Bereits im Dezember 2000 hatten Islamisten ihn ins Visier genommen. Sie wollten mit einem zum Sprengsatz umgebauten Schnellkochtopf ein Blutbad anrichten. Der von Deutschland aus vorbereitete Anschlag der sogenannten Frankfurter Zelle wurde aber knapp vereitelt. Vier Männer wurden später in Frankfurt am Main zu Haftstrafen von zehn bis zwölf Jahren verurteilt.

(AFP/dpa)