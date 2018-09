Protest Darum gingen Studenten am 29. Mai 1968 auf die Konstanzer Straßen

Vor 50 Jahren formierte sich in Deutschland der Widerstand gegen die Notstandsgesetze. Auch in Konstanz zogen die Studenten von der Universität bis zum Stadttheater. Unser Autor ist in die Archive gestiegen und hat sich auf die Spuren der Demonstranten begeben.