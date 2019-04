Hannover vor 1 Stunde

Mann wohl beim Rauchen in den Tod gestürzt

Wohl beim Rauchen am offenen Fenster ist ein Mann in Hannover in den Tod gestürzt - das haben erste Ermittlungen der Polizei ergeben. Der 28-Jährige fiel am Dienstag aus dem fünften Stock in einen Hinterhof.