Mächtige Lawine reißt Skiläufer mit - Sieben Verschüttete gerettet

In der Schweiz geht am zweiten Weihnachtstag eine gewaltige Lawine auf einer Skipiste nieder. Die Schneemassen verschütten mehrere Wintersportler. Tags zuvor hatten Bergretter in Österreich nach einer Lawine schon von einem „Weihnachtswunder“ gesprochen.