von dpa

Das Treffen war Auftakt einer Serie von Gedenkveranstaltungen in Frankreich zum Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren. Auf dem Programm des Konzerts für den Frieden in Europa standen laut Élyséepalast Werke von Ludwig van Beethoven und Claude Debussy.

Paris nahm die Veranstaltung auch zum Anlass, an die Rückgabe Elsass-Lothringens an Frankreich vor 100 Jahren zu erinnern. Nach dem Waffenstillstand vom 11. November 1918 mussten deutsche Truppen besetzte Gebiete räumen - und auch Elsass-Lothringen, das seit 1871 zum Deutschen Reich gehörte.

Nach der Etappe in Straßburg wird Macron zu einer mehrtägigen Rundreise in elf Départements aufbrechen, um markante Weltkriegsorte zu besuchen, darunter Verdun oder Reims. Dabei wolle der in Umfragen abgerutschte 40-Jährige auch wieder in Kontakt mit den Franzosen kommen, schrieb die Tageszeitung «Le Monde».

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein