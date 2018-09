Köthen vor 1 Stunde

Köthen: Nach tödlichem Streit weitere Erkenntnisse erwartet

Was genau passierte bei dem Streit in Köthen, in dessen Folge ein 22-Jähriger Deutscher starb? Und was wissen die Ermittler über die beiden Afghanen, die seit Sonntagabend in Untersuchungshaft sitzen. Am Vormittag treten zwei Minister vor die Presse.