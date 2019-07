Köln vor 10 Minuten

Kölner Moschee geräumt - Ditib spricht von Bombendrohung

Drohmail gegen den größten Moscheekomplex in Deutschland: Die Polizei räumt in einem Großeinsatz die Zentralmoschee der Ditib in Köln. Der Verband spricht von einer Bombendrohung.