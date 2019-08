Berlin vor 54 Minuten

Klöckner berät mit Verbänden über Nothilfen für den Wald

Angesichts massiver Schäden durch Trockenheit und Borkenkäfer in den deutschen Wäldern will Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) mit Verbänden über Nothilfen beraten. Heute sind sie zu einem Gespräch in Berlin eingeladen.