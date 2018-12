Berchtesgaden/Offenbach Autofahrer aufgepasst! Neue Gefahr durch Schnee und Eis

Autofahrer müssen auch in der Nacht zu Montag wieder mit gefährlicher Glätte rechnen. Vor allem im Osten Deutschlands können bei Temperaturen zwischen minus zwei und plus zwei Grad Schnee und gefrierender Regen die Straßen in Rutschbahnen verwandeln.