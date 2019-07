Wächtersbach vor 4 Minuten

Fremdenfeindlicher Vorfall? Rätselhafte Schüsse in Hessen

Ein eritreischer Staatsangehöriger wird in Wächtersbach angeschossen. Später findet die Polizei einen Leblosen in einem Auto in der Nachbargemeinde. Es soll sich um den mutmaßlichen Täter handeln. Er stirbt, während sein vermeintliches Opfer überlebt.