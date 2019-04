Colombo Sri Lanka fürchtet weitere Anschläge auf Gotteshäuser

Die Anschläge in Sri Lanka am Ostersonntag haben auf der ganzen Welt Trauer und Entsetzen ausgelöst. Nun wurde zwar die Zahl der Opfer deutlich nach unten korrigiert - die Gefahr neuen Terrors scheint in dem kleinen Land im Indischen Ozean jedoch noch nicht gebannt.