Berlin vor 1 Stunde

Fahrradklima-Test: Sicherheitsgefühl von Radlern schlechter

Radfahrer in Deutschland fühlen sich im Straßenverkehr immer unsicherer. Das ist ein Ergebnis der großen Umfrage für den Fahrradklima-Test, den der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) in Berlin vorstellen will.