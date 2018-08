Missbrauchsfall Staufen Sohn vergewaltigt und verkauft: Lange Haftstrafen für Berrin T. und Christian L.

Es war einer der weitreichendsten Fälle sexuellen Kindesmissbrauchs in Deutschland. Heute hat das Landgericht Freiburg das Urteil gegen die Mutter des Jungen und ihren Lebensgefährten gesprochen. Christian L. muss nicht nur lange in Haft, sondern anschließend auch in Sicherungsverwahrung.