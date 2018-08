Verkehrssicherheit Die Stadt Konstanz rechnet in diesem Jahr mit einer halben Million Euro Einnahmen durch Blitzer

Was das Bürgeramt lange angekündigt hat, will es ab Ende August umsetzen: Das letzte geplante Radargerät geht auf der Schänzlebrücke in Betrieb. Seit Januar sind bereits 18.000 Knöllchen ausgestellt worden.