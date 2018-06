WM 2018 Anpfiff um 16 Uhr: Darf ich das Deutschland-Spiel heute während der Arbeit schauen?

Deutschland spielt am Mittwoch für Arbeitnehmer zu sehr unfreundlicher Nachmittags-Zeit gegen Südkorea. Wie Firmen in der Region damit umgehen und was für Arbeitnehmer erlaubt ist, haben wir hier für Sie auf einen Blick zusammengestellt.