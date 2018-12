Nach den Messerattacken auf drei Frauen in Nürnberg fahndet die Polizei weiter nach dem oder den Tätern. Es werde „mit Hochdruck“ gefahndet, außerdem gebe es verstärkte Polizeipräsenz im Stadtgebiet, teilten die Ermittler am Freitag mit. Die Bevölkerung wurde zur Vorsicht aufgerufen - der oder die Täter könnten weiter bewaffnet sein.

Nach den Stich-Attacken hoffen die Ermittler, die Opfer noch am Freitag befragen zu können. Von ihnen erhofft sich die Polizei wichtige Hinweise auf den Täter, der auch am Freitagvormittag auf der Flucht war, wie ein Sprecher sagte. Zudem sollen Anwohner befragt werden, die womöglich mitbekommen haben, wie und von wem die drei Frauen am Donnerstagabend niedergestochen wurden.

Zwei 26 und 34 Jahre alte Frauen wurden durch Stiche mit einem bislang unbekannten Gegenstand lebensgefährlich verletzt, eine 56 Jahre alte Fußgängerin wurde schwer verletzt. Alle wurden in Kliniken notoperiert. Die Tatorte im Stadtteil St. Johannis sind nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt.

Polizei geht nicht von Terror aus

Mit zahlreichen Einsatzkräften fahndeten die Beamten am Vormittag nach dem Täter. In der Nacht waren auch ein Hubschrauber und Polizeihunde im Einsatz.

Trotz unterschiedlicher Aussagen der Frauen kurz nach den Attacken geht die Polizei dem Sprecher zufolge von einem Täter aus. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gibt es weiter nicht.

(dpa / AFP)