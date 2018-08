von dpa

Rund 2300 Polizisten seien im Einsatz, um die beiden Lager voneinander fernzuhalten und Gewaltausbrüche zu verhindern.

Angemeldet sind Kundgebungen und Demonstrationen am Rathaus Spandau, am Bahnhof und an der Wilhelmstraße, wo das Alliiertengefängnis stand, in dem Heß saß und sich am 17. August 1987 selbst tötete. Für die größte Veranstaltung sind 4000 Teilnehmer angekündigt. Die Neonazis meldeten ihre Demonstration mit 500 Teilnehmern für den Mittag an. Einige Gruppen der Gegendemonstranten kündigten an, die geplante Strecke der Neonazis wie im vergangenen Jahr zu blockieren.

