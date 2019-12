Zagreb vor 2 Stunden

Bürger Kroatiens wählen Präsidenten

In Kroatien hat am Sonntag (07.00 Uhr MEZ) die Präsidentenwahl begonnen. Rund 3,9 Millionen Bürger sind in dem EU-Land an der Adria dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.