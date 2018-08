Washington/Moskau vor 6 Stunden

Bericht: Russische Agentin an Moskauer US-Botschaft enttarnt

In der US-Politik unter Donald Trump ist Russland ein vergiftetes Thema: Überall gibt es Spuren echter oder vermuteter Einflussnahme durch den Kreml. Nun kommt ein mutmaßlicher Spionagefall an der amerikanischen Vertretung in Moskau hinzu.