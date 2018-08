Nittenau vor 1 Stunde

Beifahrer stirbt im Auto - mutmaßlich durch einen Schuss

Zwei Männer sind in Bayern im Auto unterwegs, als eine Fensterscheibe an der rechten Seite birst. Der Beifahrer sackt in sich zusammen und stirbt noch im Fahrzeug - wahrscheinlich durch einen Schuss. Könnte es die verirrte Kugel eines Jägers gewesen sein?