von dpa

Seit Wochen gibt es in Algerien Massenproteste gegen den gesundheitlich angeschlagenen Präsidenten. Erst am Sonntag hatte Bouteflika eine neue Regierung eingesetzt. Dieser Schritt werde von weiteren wichtigen Entscheidungen gefolgt werden, um das weitere Funktionieren der staatlichen Institutionen sicherzustellen, heißt es in der offiziellen Erklärung.

Ein genaues Datum oder weitere Details wurde nicht genannt. Nach seinem Rücktritt werde es aber eine Übergangsphase geben.