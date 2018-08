Einkaufstourismus Ist der große Einkaufs-Boom aus der Schweiz vorbei?

Am Samstag in die Innenstadt? Das vermeiden nach wie vor viele Konstanzer. Wer es doch wagt, dem fällt auf: Es scheint nicht mehr so voll, wie es schon war. Fakt ist: Es gab weniger Ausfuhrscheine, doch das ist nur ein Teil der Wahrheit.