Kairo vor 48 Minuten

Ägypten stuft Geisterfahrt von Kairo als Terroranschlag ein

In hohem Tempo rauscht der Verkehr in Kairo am Nil entlang. Als ein Fahrer dort in falscher Richtung unterwegs ist, kommt es zu einer tödlichen Explosion. Die Ermittler stufen das Geschehen als Terrorakt ein.