„Corona-Diktatur“ und „Rückführungspatenschaften“ sind die Unwörter des Jahres 2020. Die Entscheidung gab die Jury aus Sprachwissenschaftlern und Publizisten am Dienstag in Darmstadt bekannt. Damit wurden zum ersten Mal zwei Unwörter des Jahres gekürt, üblicherweise vergibt das Expertengremium den Negativtitel lediglich an einen Begriff.

Mit der Doppelvergabe nehme die Jury einerseits Rücksicht auf die Dominanz des Themas Corona in der Öffentlichkeit, wolle zugleich aber auch darauf hinweisen, „dass auch in anderen Themenbereichen weiterhin inhumane und unangemessene Wörter geprägt und verwendet werden“, erklärte die Technische Universität Darmstadt im Namen des Gremiums.

Es kürt seit 1991 jährlich ein Unwort des Jahres. Der von sogenannten Querdenkern und rechtsextremen Propagandisten gebrauchte Begriff der „Corona-Diktatur“ solle die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronakrise diskreditieren, erklärte die Jury. „Zudem verharmlost der Ausdruck Diktaturen und verhöhnt die Menschen, die sich dort gegen die Diktatoren wenden und dafür Haft und Folter bis hin zum Tod in Kauf nehmen oder fliehen müssen.“

Das Wort „Rückführungspatenschaften“ bezeichne einen von der EU-Kommission vorgeschlagenen Mechanismus der Migrationspolitik, bei dem EU-Mitgliedstaaten anderen Verantwortung für Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern abnähmen. Der Begriff sei „zynisch und beschönigend“, teilte das Gremium mit. Es wählt die Unwörter des Jahres jährlich aus Vorschlägen aus, die Bürger einreichen.

Die „Unwörter“ der vergangenen zehn Jahre Das „Unwort des Jahres“ soll aktuelle Diskussionen abbilden und gesellschaftliche Entwicklungen aufzeigen. Gekürt wird es seit 1991. Hier die Unwörter der vergangenen zehn Jahre: 2019 “Klimahysterie„: Mit dem Wort werden nach Auffassung der Jury Klimaschutzbemühungen und die Klimaschutzbewegung diffamiert und wichtige Debatten zum Klimaschutz diskreditiert 2018 “Anti-Abschiebe-Industrie„: Der Begriff verhöhnt aus Sicht der Jury geltendes Recht. Er zeige auch, wie sich der politische Diskurs sprachlich und in der Sache nach rechts verschoben habe. 2017 “Alternative Fakten„: Mit dem Begriff sollen aus Sicht der Jury Falschbehauptungen politisch salonfähig gemacht werden. 2016 “Volksverräter„: Das Wort sei ein “Erbe von Diktaturen„ unter anderem der Nationalsozialisten. 2015 “Gutmensch„: Der Vorwurf diffamiere Hilfsbereitschaft und Toleranz pauschal als naiv und dumm, begründet die “Unwort„-Jury. 2014 “Lügenpresse„: Diese pauschale Verurteilung “verhindert fundierte Medienkritik und leistet somit einen Beitrag zur Gefährdung der für die Demokratie so wichtigen Pressefreiheit„, so die Jury. 2013 “Sozialtourismus„: Der Ausdruck diskriminiert laut Jury Menschen, “die aus purer Not in Deutschland eine bessere Zukunft suchen, und verschleiert ihr prinzipielles Recht hierzu„. 2012 “Opfer-Abo„: Die “Unwort„-Jury kritisiert, der Begriff stelle Frauen pauschal unter den Verdacht, sexuelle Gewalt zu erfinden und damit selbst Täterin zu sein. Wetter-Unternehmer Jörg Kachelmann hatte die Wortschöpfung, die seine Frau Miriam erfunden habe, unter anderem in einem “Spiegel„-Interview verwendet. Darin ergänzte er: “Frauen sind immer Opfer, selbst wenn sie Täterinnen wurden.„ 2011 “Döner-Morde„: Dieser Begriff ist für die Mordserie der rechtsextremistischen NSU-Terroristen verwendet worden. Mit der “sachlich unangemessenen, folkloristisch-stereotypen Etikettierung„ würden ganze Bevölkerungsgruppen ausgegrenzt, erklärt die Jury. 2010 “Alternativlos„: Das Wort suggeriere zu Unrecht, dass keine Diskussion mehr notwendig sei.

(AFP)