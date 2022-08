Interview vor 18 Stunden

Neues Wohngeld auch für Rentner, aber kein Neun-Euro-Ticket: Was haben Sie vor, Herr Lindner?

„Ich muss nichts weiter werden“, sagt Christian Lindner mit Blick auf seine Zukunft. Was will er dann in der Gegenwart bewegen – und was nicht? Das erklärt der Bundesfinanzminister im SÜDKURIER-Interview.