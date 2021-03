Schweiz Nur für Abonnenten vor 46 Minuten

Nach Burka-Verbot: Hat die Schweiz ein Toleranz-Problem? Ein Experte ordnet ein, warum es so einfach nicht ist

Das Verbot zur Gesichtsverhüllung in der Schweiz ist beschlossen. Mit knapper Mehrheit stimmten die Eidgenossen per Volksentscheid zu. Der Berner Politikwissenschaftler Adrian Vatter spricht darüber, wie es dazu kommen konnte, was den Schweizer Umgang mit Minderheiten prägt und warum ein solches Verbot in Deutschland unwahrscheinlich wäre.